اندلاع حريق ضخم قرب ميدان الأوبرا وسط باريس

شب حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا (بلاس دي أوبيرا) بوسط العاصمة الفرنسية باريس، السبت وأدى الحريق إلى تصاعد سحب من الدخان، ولم يتضح سببه حتى الآن.