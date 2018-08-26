منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 بناء وحدة استيطانية جديدة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة .

وأكّد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين ، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني .

ودعا الدكتور العثيمين المجتمع الدولي ، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي ، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حداً لسياسات الاستيطان الإسرائيلي التي من شأنها تقويض رؤية حل الدولتين .