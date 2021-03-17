ساركوزي يمثل أمام المحكمة مجدداً بتهمة التمويل غير القانوني
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ساركوزي يمثل أمام المحكمة مجدداً بتهمة التمويل غير القانوني

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العرب اليوم - ساركوزي يمثل أمام المحكمة مجدداً بتهمة التمويل غير القانوني

نيكولا ساركوزي
باريس _ العرب اليوم

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم (الأربعاء) لاتهامه بتمويل حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة عام 2012 بالمخالفة للقانون، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وفقاً لوكالة «رويترز».
ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقاً باذخاً، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.


وفي لائحة الاتهام، أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به. ونفى ساركوزي (66 عاماً) مراراً ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف. وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلاً عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو.
وصدر حكم في أول مارس (آذار) بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007، واستأنف ساركوزي الحكم.

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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ساركوزي يمثل أمام المحكمة مجدداً بتهمة التمويل غير القانوني ساركوزي يمثل أمام المحكمة مجدداً بتهمة التمويل غير القانوني



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