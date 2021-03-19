وسائل إعلام ليبية نقلا عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة يؤكد لن نتهاون مـع المرتزقة وسنتعاون مع الولايات المتحدة والدول الحليفة لإخراجهم بالقوة في حال فشل المساعي السلمية