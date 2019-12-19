عبد المجيد تبون: إنتهى لقب “الفخامة” في وصف رئيس الجمهورية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل الإطارات والوزراء إلى سحب كلمة “فخامة” في وصف رئيس الجمهورية واستبدالها بكلمة السيد رئيس الجمهورية.جاء هذا خلال كلمة ألقاها عقب تأديته اليمين الدستورية وتنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية الجزائرية اليوم الخميس بقصر الأمم.وأضاف عبد المجيد تبون أنه جاء لتحقيق حلم بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة.كما دعا رئيس الجمهورية الشعب الجزائري أن يكونوا سندا له وأن يساعدوه ويشجعوه في تأدية مهامه وتصويبه إن أخطأ.