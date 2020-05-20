الجزائر تلزم مواطنيها ارتداء الأقنعة الواقية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف لاسيما في الأماكن العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وجاء في بيان حكومي أن ارتداء القناع الواقي صار إلزاميا في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستنجر عنه عقوبات.

وذكر البيان بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي.