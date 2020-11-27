أردوغان يؤكد أن بلاده تتباحث مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب إن بلاده تتباحث مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا، مشيرا إلى أن تركيا حققت تقدما سريعا على صعيد تطوير لقاح محلي.وسجلت تركيا في آخر حصيلة أمس، رقما قياسيا على أساس يومي في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حسب بيانات وزارة الصحة التركية، حيث بلغ عدد الوفيات الإجمالي 13014 فيما وصلت الإصابات إلى 474606.