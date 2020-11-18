الجيش الإسرائيلي يكشف عن رسالتين لغاراته الأخيرة على سوريا

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، على الغارات الإسرائيلية فجر اليوم على سوريا، منوها بأنها جاءت لنقل رسالتين واضحتين للضيف الإيراني وللمضيف السوري.

وقال إدرعي في بيان نشره على صفحته في تويتر، "لقد جاءت الغارات القوية لنقل رسالتين واضحتين للضيف الإيراني وللمضيف السوري: أولا- لن نسمح بمواصلة التموضع الإيراني في سوريا عامة وعلى حدودنا على وجه الخصوص، ثانيا- لن نسمح للنظام السوري أن يغض الطرف عن هذا التموضع".

وأشار أدرعي، في تغريدته، إلى المواقع التي تم استهدافها في الضربات الأخيرة قائلا:"استهدفنا 8 أهداف نوعية داخل سوريا وأبرزها معسكر بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الإيرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي، وموقع سري يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى بجنوب شرق دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في فيلق القدس، ومقر قيادة الفرقة السابعة السورية في منطقة جنوب هضبة الجولان التي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس الإيراني نشاطات إرهابية ضد إسرائيل، وبطاريات صواريخ أرض جو متقدمة بعد ان أطلقت النار على طائراتنا الليلة الماضية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن "قواته شنت غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش النظامي في سوريا".

إلى ذلك قال مصدر عسكري سوري إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر، بعدوان إسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على العاصمة السورية دمشق، وقد تصدت له الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ.