انفجار غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عدد من العمال بجروح، بعضها خطيرة، وأفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن "انفجارا وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة"، ولفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار.