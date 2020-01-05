التحالف في العراق يؤكد وقوع هجومين قرب قاعدتين تستضيفان قواته

ذكر التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية ان هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف مساء السبت لكنه أوضح أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.



وأشار التحالف الى أن الهجومين أصابا مدنيين عراقيين على الأرجح، وقال الكولونيل مايلز كاجينز في بيان: "وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد ليصل إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13".