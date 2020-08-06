سقوط طائرة تدريب بمطار الجونة المصري ومصرع قائديها

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الخميس، سقوط طائرة تابعة لشرطة للرياضات الجوية، في مطار الجونة، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها.وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية، أن الطائرة تابعة لشركة (Air man sky sports) للرياضات الجوية، وهي من طراز (أبولو فوكس)، وتحمل حروف تسجيل (SUBTO) ذات المقعدين.وأضافت أن الطائرة تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم بـ"رحله تجريبية".

وأكدت الوزارة أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما الطيار أكرم الحصري، والطيار محمد سعيد.كما لفتت إلى أن وزير الطيران المدني محمد منار أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران، للتوجه إلى موقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسبابه.