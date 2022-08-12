القوات الأوكرانية تقصف منطقة كورسك الروسية بقذائف الهاون

أبلغ حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، في قناته على "تليغرام"، عن قصف القوات الأوكرانية لقرية سفيردليكوفو بحي سودجانسكي وقال ستاروفويت إنه لحسن الحظ لم تقع إصابات، وسقطت القذائف في حدائق منازل تابعة للسكان، وقد أخمدت النيران التي نشأت عن تلك القذائف بفضل "حماة الحدود" على حد تعبير حاكم المنطقة.