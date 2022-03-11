القوات العراقية تعلن مقتل 3 عناصر من داعش في سامراء

أفاد مصدر أمنى عراقى، الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش فى سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر فى تصريح ، إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية". وأضاف المصدر، أن "ذلك جرى أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".