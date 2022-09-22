أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 1158 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب الإدعاء العام في أوكرانيا، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 391 قتيلا وأكثر 767 مصابا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضح مكتب الإدعاء العام حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف.