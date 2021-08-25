البيت الأبيض يعلن أن الجيش الأميركي وحلفاءه قاموا بإجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس
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البيت الأبيض يعلن أن الجيش الأميركي وحلفاءه قاموا بإجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس

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العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن أن الجيش الأميركي وحلفاءه قاموا بإجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس

واشنطن - العرب اليوم

البيت الأبيض يعلن أن الجيش الأميركي وحلفاءه قاموا بإجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس

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البيت الأبيض يعلن أن الجيش الأميركي وحلفاءه قاموا بإجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس البيت الأبيض يعلن أن الجيش الأميركي وحلفاءه قاموا بإجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس



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