أشاد "حزب الله" اللبناني بعملية إطلاق النار التي أودت بحياة حارس أمن في مستوطنة أرئيل بشمال الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية ووصف "حزب الله" في بيان له الهجوم الذي نفذه فلسطينيان مسلحان بأنه "عملية بطولية تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة" وتابع: "إن هذه العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم وأحيائهم تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية، وأنه سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريبا بإذن الله" ويأتي ذلك في وقت فرضت فيه إسرائيل إجراءات أمنية مشددة في الضفة، مع استمرار البحث عن منفذي العملية التي تبنتها "كتائب شهداء الأقصى".