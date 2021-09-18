الرئيس الجزائري يقرر تنكيس العلم لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
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الرئيس الجزائري يقرر تنكيس العلم لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

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العرب اليوم - الرئيس الجزائري يقرر تنكيس العلم لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون
الجزائر ـ العرب اليوم

 قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، تنكيس العلم الوطني، حدادا على وفاة عبدالعزيز بوتفليقة.ومن المقرر أن يتم تنكيس الأعلام في الجزائر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم في كافة مناطق الدولة.

 

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الرئيس الجزائري يقرر تنكيس العلم لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري يقرر تنكيس العلم لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة



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