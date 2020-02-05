وزير الخارجية الجزائري يصل إلى بنغازي ويلتقي رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق

أفادت مصادر إعلامية بأن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، وصل إلى مدينة بنغازي الليبية، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق، عبد الله الثني، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس أركان القوات الجوية الليبية، الفريق صقر الجروشي، استقبل وزير الخارجية الجزائري فور وصوله بنغازي، كما أن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، استقبل الوزير الجزائري بدوره في مدينة الرجمة.