الإمارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة
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الإمارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة

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العرب اليوم - الإمارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة

لقاح ضد فيروس "كورونا"
غزه - العرب اليوم

من المتوقع أن تتلقى غزة 20 ألف جرعة لقاح كورونا من الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة بحسب ما ذكرته قناة كان العبرية وستدخل لقاحات سبوتنيك إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وأفادت مصادر في غزة للقناة العبرية ، أن مصر وافقت على إدخال لقاحات إلى غزة موجودة بالفعل في أراضيها ، لكن تم تأجيل نقلها بسبب الطقس.

وحسب تقرير القناة فأن القيادي في فتح محمد دحلان المقيم في الإمارات ، هو الذي دفع باحضار التطعيمات إلى غزة ، ومن المتوقع وصول شحنة مماثلة من الإمارات مرة كل شهر  وتقول مصادر أخرى إن السلطة الفلسطينية اطلعت على تفاصيل التطعيمات من الإمارات إلى قطاع غزة سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإدخال 1000 لقاح سبوتنيك إلى قطاع غزة.

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الإمارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة الإمارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة



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