يتوجه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، للقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.ويبحث رئيس الوزراء اليمني "دور الأشقاء في دولة الإمارات، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، للحفاظ على الإجماع الدولي تجاه الأزمة اليمنية".وأضافت الوكالة، أنه من المقرر "بحث العلاقات الثنائية" و"الموقف الإماراتي الداعم لليمن، بجانب تنسيق المواقف المشتركة إزاء عدد من القضايا".