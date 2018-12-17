مستوطنون يخطون شعارات عنصرية معادية للعرب في الناصرة

خط متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن"، فجر اليوم الاثنين، عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"أرض إسرائيل لشعب إسرائيل" و"الموت للعرب" على جدار مبنى سكني في مدينة الناصرة.

وأوضح شهود عيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها متطرفون يهود على خط شعارات معادية للعرب، واعتداءات على سيارات وممتلكات خاصة لمواطنين عرب في الناصرة وكفر قاسم وعكبرة وغيرها من البلدات العربية داخل أراضي الـ48.

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وطالب أهالي الناصرة بوضع حد لهذه الجرائم العنصرية ووقف التحريض على قتل العرب، وحمّلوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.

ودعت قيادات المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية إلى توفير الأمن للمواطنين وحماية سياراتهم الخصوصية وممتلكاتهم.

نقلًا عن وفا

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