الرئيس اللبناني ميشال عون يقول إن التحقيقات في انفجار بيروت تبحث في احتمالات عدة منها الإهمال أو الحادث العرضي أو تدخل خارجي محتمل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيبحث ما إذا كان حادثا عارضا أم يقف وراءه الإعمال أو تدخل خارجي محتمل، حسب وكالة "رويترز".