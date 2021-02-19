مقتل 17 شخصا واصابة العشرات في هجمات ارهابية بمالي وبوركينا فاسو

لقي 17 شخصا مصرعهم في هجمات في شمال بوركينا فاسو ووسط مالي خلال اليومين الماضيين قام بها ارهابيون حسب السلطات فى البلدين . فقد قتل 8 أشخاص وأصيب 9 اخرون اثر هجوم بوركينا فاسو صباح امس بين بلدتي ماركوي وتوكابانجو، حيث نصب المسلحون كمينا لسكان في طريقهم إلى سوق عبر الحدود القريبة في دولبيل في النيجر، وفق ما ذكرته السلطات

وفي مالي قالت السلطات إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خرون أو فقدوا في سلسلة هجمات قرب باندياجرا في منطقة موبتي بوسط البلاد فيما فتح مسلحون النار في قريتين مساء يوم الأربعاء ونصبوا كمينا لعدد من عربات النقل العام على الطريق بين سيفاري وبانكاس يوم الخميس.