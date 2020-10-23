وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، إن "أربعة إرهابيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في سيارة كانوا يستقلونها بمنطقة المكطع بمحافظة صلاح الدين (ِشمال)".من ناحية أخرى، أصيب عنصران من الأمن بينهم ضابط بانفجار استهدف دورية للجيش في محافظة ديالى (شرق).وقال مصدر أمني، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قرية توكل شمالي قضاء المقدادية ما أسفر عن بتر ساق جندي وإصابة ضابط برتبة ملازم أول بجروح بسيطة".وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي ديالى أحد أكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الأعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها إلى ملاذات وأوكار أمنية لعناصر تنظيم داعش.

وفي غرب العراق، انفجرت، مساء أمس، سيارة مفخخة مركونة على جانبي الطريق في محافظة الأنبار.وأوضح مصدر في شرطة حماية الطرق بالأنبار، لـ"العين الإخبارية"، أن "سيارة مفخخة انفجرت على الخط السريع قرب جسر البوذياب في منطقة البو فراج التابعة لقضاء الرمادي".وأشار المصدر إلى أن "الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية تذكر".ومنذ إعلان العراق نهاية داعش قبل نحو 3 سنوات تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي الذي يشن من وقت لآخر هجمات إرهابية في البلاد.