السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة
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السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول "سد النهضة"

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العرب اليوم - السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول "سد النهضة"

سد النهضة الإثيوبي
الخرطوم - العرب اليوم

السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول "سد النهضة"

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السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة



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