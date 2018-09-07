رئيس البرلمان العربي يثمن قرار باراجواي إغلاق سفارتها في مدينة القدس

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قرار جمهورية باراجواي إغلاق سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وقال الدكتور السلمي، في برقيات شكر وجهها لرئيس جمهورية الباراجواي ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب، إن قرار القيادة الباراجوانية العدول عن موقفها السابق وغلق سفارتها لدى قوة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يؤكد عودة الباراجواي للإجماع الدولي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
واعتبر أن تصحيح موقف جمهورية الباراجواي يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعب العربي وشعوب أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قرار القيادة الباراجوانية يأتي استجابة للجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الحثيثة ومن ضمنها جهود البرلمان العربي التي بدأت بعد قرار الإدارة الأمريكية المرفوض بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة، داعيًا الدول التي نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة أو تنوي نقل سفارتها إليها أن تراجع موقفها اتساقًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاجماع الدولي وحفاظًا على روابطها ومصالحها مع الدول والمجتمعات العربية والإسلامية بأن مدينة القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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