جمعية القضاة التونسية تدعو إلى تعليق العمل في المحاكم يومين احتجاجاً على قرار سعيد حل المجلس القضائي

دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.