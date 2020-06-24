غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل
آخر تحديث GMT15:02:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل

العرب اليوم -

العرب اليوم - غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل

رئيس الحكومة السورية عماد خميس
دمشق - العرب اليوم

قالت الحكومة السورية إن غارات صاروخية طالت ثلاث محافظات مساء أمس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة أخرين عوضا عن أضرار مادية، حسب بيانات رسمية.وذكر بيان عسكري أن صواريخ طالت مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء في منطقة كباجب في ريف دير الزور شرقي سوريا، إضافة إلى مواقع أخرى في بادية السخنة.وتزامن القصف الصاروخي مع غارات صاروخية استهدفت مواقع للقوات الحكومية في تل الصحن قرب بلدة صلخد في ريف السويداء جنوب سوريا،

مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة فضلاً عن أضرار مادية.وقال الجيش السوري إن غارات صاروخية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية حكومية في السلمية والصبورة في ريف حماه الشرقي وسط سورية لكنها سببت أضراراً مادية فقط، حسب بيان عسكري.وأشار البيان إلى أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت العديد من الصواريخ المعادية خلال الغارات على المحافظات السورية الثلاث".هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

قد يهمك أيضا:

الحكومة السورية تقرر استمرار إجراءات حظر التجول والتنقل في البلاد

لحظة القصف الصاروخي على مواقع عسكرية

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل



أخبار ذات صلة

GMT 11:04 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

روسيا تحتفل بعيد النصر بعد أسابيع من الإرجاء بسبب كورونا
العرب اليوم - روسيا تحتفل بعيد النصر بعد أسابيع من الإرجاء بسبب كورونا

GMT 10:26 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

وقوع تفجيرين متتاليين في مدينة منبج السورية بأيدي تركيا
العرب اليوم - وقوع تفجيرين متتاليين في مدينة منبج السورية بأيدي تركيا

GMT 10:19 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

الإمارات تُشيد بقرار السعودية بشأن الحج وتصفه بـ"الحكيم والموزون"
العرب اليوم - الإمارات تُشيد بقرار السعودية بشأن الحج وتصفه بـ"الحكيم والموزون"

GMT 17:34 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

وزراء الخارجية العرب يطالبون بإلزام دولي للجهات الخارجية بعدم إرسال مرتزقة لليبيا
العرب اليوم - وزراء الخارجية العرب يطالبون بإلزام دولي للجهات الخارجية بعدم إرسال مرتزقة لليبيا

GMT 17:26 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية
العرب اليوم - وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جَمَال "فوز الفهد" الآخاذ جعلها تحتلّ مكانة مُهمّةً

أشهر 10 مُدوّنات موضة في منطقة الخليج عبر "إنستغرام"

الرياض - العرب اليوم

نجحت عدد من مدونات الموضة والجمال في الخليج من حصد ملايين المتابعين لصفحاتهنّ على "إنستغرام" وذلك من خلال إطلالاتهنّ الساحرة وحتى لمتابعة نصائحهن في مجال الموضة والأزياء. تعرفي على أبرز 10 فاشينيستا في الخليج على "إنستغرام": فوز الفهد جمالها الآخاذ ونصائحها في مجال الموضة والجمال جعلها تحتل بسرعة مكانة مهمة بين الفاشينيستا في الخليج. تشتهر على إنستقرام بإسم therealfouz، ويتابعها 3.1 مليون شخص، وتتنوّع الإطلالات التي تختارها بين الكاجول العصري، والأنيق الراقي، وفي كلتا الحالتين تحصد آلاف الإعجابات والتعليقات التي تبدي الإعجاب بأسلوبها. دلال الدوب فاشينيستا كويتية، أنشأت مدونتها في العام 2012 والتي تُعنى بالموضة والأزياء والمكياج، تتميّز بأسلوبها الراقي، وتتألق دائماً في الصور التي تنشرها بتصاميم أنيقة تحرص من خلالها ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:07 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

البلوزات بالألوان الهادئة تتربع علي عرش موضة صيف 2020
العرب اليوم - البلوزات بالألوان الهادئة تتربع علي عرش موضة صيف 2020

GMT 03:03 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

أبرز الوجهات السياحية للاستجمام بعد انتهاء أزمة "كورونا"
العرب اليوم - أبرز الوجهات السياحية للاستجمام بعد انتهاء أزمة "كورونا"

GMT 04:08 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

تصاميم مرايا الحمامات الأنيقة بإنارة عصرية وتقنيات حديثة
العرب اليوم - تصاميم مرايا الحمامات الأنيقة بإنارة عصرية وتقنيات حديثة

GMT 04:22 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

بومبيو يوجه رسالة إلى ملك الأردن عن أهمية الصداقة بين البلدين
العرب اليوم - بومبيو يوجه رسالة إلى ملك الأردن عن أهمية الصداقة بين البلدين

GMT 01:39 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

انتقادات لاذعة لمذيع أميركي سخر من تعرض ميغان فوكس للتحرش
العرب اليوم - انتقادات لاذعة لمذيع أميركي سخر من تعرض ميغان فوكس للتحرش

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:09 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو

حقيقة زواج حسني مبارك من فنانة شهيرة سرًا وإنجابه منها
العرب اليوم - حقيقة زواج حسني مبارك من فنانة شهيرة سرًا وإنجابه منها

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 00:13 2020 السبت ,20 حزيران / يونيو

المطربة أمينة تشارك جمهورها بصور جديدة عبر حسابها علي "إنستغرام"
العرب اليوم - المطربة أمينة تشارك جمهورها بصور جديدة عبر حسابها علي "إنستغرام"

GMT 03:35 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

بيان عاجل من مستشفى أبو خليفة بشأن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
العرب اليوم - بيان عاجل من مستشفى أبو خليفة بشأن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

GMT 05:31 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

أشرف زكي ونهال عنبر ينفيان وفاة الفنانة رجاء الجداوي
العرب اليوم - أشرف زكي ونهال عنبر ينفيان وفاة الفنانة رجاء الجداوي

GMT 02:32 2020 الإثنين ,15 حزيران / يونيو

تقرير يرصد أفضل الأماكن السياحية في برشلونة لعام 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أفضل الأماكن السياحية في برشلونة لعام 2020

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 21:06 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

4 أندية أوروبية كبيرة تتنافس على ضم نجم المنتخب المغربي
العرب اليوم - 4 أندية أوروبية كبيرة تتنافس على ضم نجم المنتخب المغربي

GMT 17:15 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تُتاح لك فرص عدّة لكي تخرج وتلتقي بالناس وتنال الإعجاب
العرب اليوم - تُتاح لك فرص عدّة لكي تخرج وتلتقي بالناس وتنال الإعجاب

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 12:59 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

إطمئن هذا الشهر لأنك ستكون راضيًا وسعيدًا مهما حدث
العرب اليوم - إطمئن هذا الشهر لأنك ستكون راضيًا وسعيدًا مهما حدث

GMT 06:56 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

شهر مناسب لتحديد الأهداف والأولويات
العرب اليوم - شهر مناسب لتحديد الأهداف والأولويات

GMT 11:40 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تبدأ الشهر بحيرة وشعور بعدم الأمان ويخيب ظنّك في بعض الأمور
العرب اليوم - تبدأ الشهر بحيرة وشعور بعدم الأمان ويخيب ظنّك في بعض الأمور

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab