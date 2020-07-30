تركيا تقصف قرية في مدينة الحسكة السورية

و أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف انطلق من مواقعهما في قرية العريشة.يأتي ذلك بالتزامن مع تعزيزات عسكرية كبيرة للطرفين على تلك المحاور، كما سمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على محاور ريف تل تمر وقرية القاسمية.

وتم رصد استنفار عسكري للفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قريتي أم عشبة وباب الخير من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية مع قوات الحكومة المتمركزة في أبو راسين وريفها من جهة أخرى.