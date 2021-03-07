انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

قال مراسل RT إنه سمع دوي انفجارات عنيفة اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء، معقل جماعة "أنصار الله" الحوثيين وأكد مراسلنا على أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت خلال اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، وذلك بعد سلسلة هجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة على عدة مناطق داخل المملكة.