القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة
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القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة

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العرب اليوم - القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة

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كييف - العرب اليوم

 قال أندريه بافسكي، الضابط في قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم الذي تستخدمه دول الناتو.  ووفقا له، بدأ قصف منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي بمدينة دونيتسك في الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين من جانب الجيش الأوكراني، كما تعرضت بلدة ياسينوفاتايا والمركز السكني غورلوفكا للقصف الأوكراني.

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القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة



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