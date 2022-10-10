القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة

قال أندريه بافسكي، الضابط في قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم الذي تستخدمه دول الناتو. ووفقا له، بدأ قصف منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي بمدينة دونيتسك في الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين من جانب الجيش الأوكراني، كما تعرضت بلدة ياسينوفاتايا والمركز السكني غورلوفكا للقصف الأوكراني.