الفصائل الفلسطينية تطالب بعودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيماتهم في سورية

طالبت الفصائل الفلسطينية بالمساعدة على إزالة الإنقاض وإعادة إعمار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كمقدمة من أجل عودة النازحين إلى مخيماتهم.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيان اليوم أن استمرار تشرد النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك جنوب دمشق والمخيمات الآخرى في سوريا يضاعف من معاناتهم ومأساتهم الإنسانية.

يشار إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين قضوا على يد عناصر قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية خلال سنوات الحرب السورية، إضافة إلى تدمير عدد من المخيمات الفلسطينية وتشريد أهلها.