الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري

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العرب اليوم - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران _ العرب اليوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري



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تُعتبر الفاشينيستا البحرينية، زينب العلوان، ضمن الشخصيات العربية التي نجحت في تحقيق شهرة كبيرة؛ حيث تشارك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لشرح طرق المكياج وبعض الوصفات الجمالية وتنسيق الأزياء المختلفة، ولتحقيقها شهرة واسعة على انستغرام؛ حيث تجاوز عدد متابعيها 825 ألف شخص، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم من وحيها عدة إطلالات باللون الأسود، حيث اعتمدته في مختلف إطلالاتها الأخيرة.  موضة الريش تتناثر على منصات الموضة منذ عدة أعوام بشكل مستمر، ولتطبيقها مع اللون الأسود على غرار زينب العلوان يمكنك أن تطلي بجمبسوت أسود محتشم مزين في أطراف الأكمام وفي الأطراف السفلية بالريش الأسود، وأكملت اللوك بحذاء لامع مزين بفصوص صغيرة مع اكسسوارات فضية وحقيبة سوداء صغيرة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ...المزيد

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