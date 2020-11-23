أمير قطر يعين شيخا من الأسرة الحاكمة سفيرا للدوحة في موسكو

أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، عن تعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .وأصدر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2020 بتعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.