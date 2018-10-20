علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، على قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز، الخاصة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت الأمانة إن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها الملك سلمان، جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.