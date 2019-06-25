بحرينيون يستجيبون للنداءات العربية ويرفعون علم فلسطين على أسطح منازلهم



تداولت مواقع عربية، صورًا من العاصمة البحرينية المنامة، يُرفع فيها أعلام فلسطين والبحرين، معًا.

ورغم أن البحرين، تستضيف اليوم وغدًا، ورشة اقتصادية، حول (صفقة القرن)، إلا أن البحرينيين، رفعوا أعلام فلسطين، مُعربين عن رفضهم للورشة، التي يشارك بها إسرائيليون، ورفضها من قبل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عددًا من الدول لن تُشارك في الورشة، وأعلنوا معارضتهم لها ومنها:"لبنان والكويت، والجزائر"، إضافة لروسيا والصين.