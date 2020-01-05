ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني عاد إلى إيران الأحد.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غربي البلاد حيث بدأت مراسم تكريمه، وكان سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومهندس العمليات السرية لطهران في الخارج، قد قتلا في ضربة أميركية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار بغداد يوم الجمعة.