أردوغان يرفع دعوى ضد زعيم المعارضة ويطلب تعويض معنوي

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، رفع دعوى تعويض معنوي بقيمة مليون ليرة تركية على كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري.وبحسب صحيفة "زمان"، اتهم أردوغان في الدعوى القضائية، زعيم المعارضة كيليشدار أوغلو بـ "إهانة الرئيس"، حيث أنه "تم رفع الدعوى القضائية بالاستناد إلى خطاب كيليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في 22 مارس، وتغريده في "تويتر" في 31 مارس الماضي".

وكان كيليتشدار أوغلو قد قال في ذلك الاجتماع مخاطبا أردوغان: "أنت لست خبيرا اقتصاديا، ولكنك ستصبح محصلا لأموال العصابة الخماسية.. محصل يشتهي أموال الناس!". ومصطلح "العصابة الخماسية" هو مصطلح تطلقه المعارضة التركية على 5 شركات تركية تحصل على أغلب المناقصات الحكومية بمباركة الرئيس أردوغان، بحسب صحيفة "زمان".ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان رفع سابقا عشرات الدعاوى القضائية ضد زعيم المعارضة.