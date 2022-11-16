ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 82 ألفا و710 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأربعاء/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 82 ألفا و710 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 630 قتلوا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا خسرت 2871 دبابة و5 آلاف و797 من المركبات المدرعة و1860 من النظم المدفعية و393 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و209 طائرات و261 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 160 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و360 من المركبات وخزانات وقود".

وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 1266 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.