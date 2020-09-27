الجيش الأذربيجاني يعلن سيطرة قواته على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في قره باغ

أعلن الجيش الأذربيجاني، ظهر اليوم الأحد، أن قواته سيطرت على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في إقليم قره باغ المتنازع عليه وسط تصعيد عسكري حاد مع الجانب الأرمنيوقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنار أيوازوف، في تصريح صحفي: "تم، نتيجة الهجوم المعاكس الذي نفذته قوات الجيش الأذربيجاني، تحرير عدد من القرى والتلال المهمة المحتلة".

وأوضح أيوازوف أن المواقع "الاستراتيجية" التي تمت السيطرة عليها تقع في منطقتي فضولي وجبرائيل اللتين تخضعان لقوات جمهورية قره باغ غير المعترف بها.واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة حادة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.من جانبها، اتهمت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على قره باغ، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

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