وسائل إعلام تونسية تعلن تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.