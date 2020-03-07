إيران تمنع الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة المساجد في طهران اليوم، السبت، وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إيران، مؤخرًا تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة "كيانوش جهانبور" في مؤتمر صحفي "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747".

وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاءوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم"، كما أشار المسؤول إلى إجراء إيران أكثر من 15980 فحصا منذ ظهور الفيروس في البلاد، وشدد على أن "عدد الذين تعافوا من الوباء يفوق 913 شخصا".