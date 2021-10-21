القوات الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن المعتقلين ستة من بيت لحم، وثلاثة من قلقيلية، وواحد من جنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو «منظمة غير حكومية»، قد قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس «كورونا» المستجد.