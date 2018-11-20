مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بدنفر في ولاية كولورادو

أعلنت الشرطة الأميركية، في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية، مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء إطلاق نار وقع في وسط المدينة.

وذكر المتحدث باسم شرطة المدينة، دوج شيبمان، ان المصابين الثلاثة، نقلوا إلى المستشفى، في حالة "حرجة"، وأضاف أنه من المبكر معرفة ملابسات الهجوم.

ولفت شيبمان، إلى أنه سوف يتم تفريغ كاميرات المراقبة، والحديث إلى الشهود، لمعرفة ما حدث، وتحديد هوية المهاجم.