مقتل مدني بنيران أمريكية في القامشلي السورية ومواطنون يعطبون 4 آليات أمريكية

أفادت وكالة "سانا" السورية، بمقتل مدني جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو بشرق القامشلي، أثناء تجمعهم عند حاجز للجيش السوري لمنع عربات أمريكية من المرور، وأضافت "سانا"، أن أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكي، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكي باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.