رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد السعي لحماية العالم من الكوارث

قالت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا، إن التنوع البيولوجي مهم بالنسبة للإنسانية، لتحقيق الرفاهية وحماية الطبيعية، وضمان حياة الأجيال ومن أجل عقلنة كل استعملات البيئة والوصول لأهداف التنمية المستدامة، وأنه يجب أن نمنع تهديد التنوع الطبيعي، وحماية الطبيعة والحياة، وحماية الكوكب الأم، مشيرة إلى أن العالم يحاول الآن الحفاظ على التنوع الطبيعي وفوائده.

وأضافت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال رسالة مصورة بثت خلال مؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة، الذي يقام في شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب أن نفهم أن هذه الاتفاقات قوية، من أجل حماية الانسان والوصل لأهداف التنمية، وضمان حماية العالم وسكانه من الكوارث الطبيعية ومكافحة الأمراض والأوبئة، والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن الأنظمة البيئة المتدهورة يمكن أن تكون سبب للمشكلات، وأن حياة الإنسانية مرتبطة بحياتنا مع الطبيعة، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي رهان أكبر من الرهان الحالي فلا بد من الحفاظ على الموارد للأجيال الصاعدة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تستضيف هذا الحدث، الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا مهما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.