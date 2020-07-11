وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان
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وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان

وزارة الدفاع الروسية
موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام طائرات عسكرية باعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان والعودة إلى قواعدها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية.وقالت وزارة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية في بيان: إنه "تم يوم السبت رصد طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية "RC-135" فوق بحر اليابان ووانطلقت طائرات "سوخوي-35s" و "ميغ-31bm" لاعتراضها.

وأضاف البيان "في 11 يوليو اكتشف نظام مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان هدفا جويا يطير في اتجاه حدود الدولة للاتحاد الروسي، ورافق المقاتلون الروس طائرة الاستطلاع الأمريكية على مسافة آمنة، وعاد المقاتلون الروس إلى المطار بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بالدوران والابتعاد عن الحدود الروسية".وأكدت الوزارة أن جميع الرحلات الجوية لقوات الجو الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

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وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان



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