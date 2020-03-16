مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار دراجة في الحسكة السورية

مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار دراجة في الحسكة السوريه ذكرت وكالة "سانا" اليوم الاثنين، أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا وذكرت صفحات محلية أن الدراجة التي انفجرت صباح اليوم كانت مركونة في الشارع العام مقابل مركز للأسايش، وأشارت إلى أن التفجير تم عن بعد عبر جهاز تحكم