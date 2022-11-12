وفاة 18 شخصاً وإصابة 16 آخرين بحادث انقلاب حافلة في مصر

لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرين بحادث انقلاب حافلة في ترعة الرياح التوفيقي على طريق المنصورة ميت غمر، نتيجة التخطى الخاطئ واختلال عجلة القيادة وإثر تلقي بلاغ، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف لعين المكان. وبالفحص تبين سقوط حافلة صغيرة الحجم في ترعة الرياح التوفيقي، أمام محطة صرف أجا وتمكنت قوات الإنقاذ المصرية من انتشال 16 جثة من الضحايا، وتم تسجيل إصابة 16 آخرين، جرى نقلهم لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي، وجاري البحث عن ضحايا آخرين.