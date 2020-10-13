قتيل وجرحى إثر انفجار في منجم للفحم في تركيا

أدى انفجار وقع في منجم للفحم بولاية جوروم التركية، إلى مقتل عامل وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنان منهم بحالة حرجة.وأشارت مصادر صحفية إلى أن الانفجار وقع نتيجة انضغاط غاز الميثان داخل المنجم، وكذلك إلى نقل العمال المصابين إلى مستشفى بالولاية.